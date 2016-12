Hommage à Rémi Fraisse

Le 27 octobre 2014 Rémi Fraisse s’écroulait après avoir reçu une grenade offensive dans le dos alors qu’il manifestait pour la défense de la zone humide du Testet (Tarn).

Des rassemblements ont lieu à Toulouse ( 26 octobre 2016 à 18h30 marche aux Monument aux Morts), et un peu partout en France pour lui rendre hommage.

L’Etat semble s’enfermer dans la violence et la répression, au lieu de prôner le dialogue. Manuel Valls réaffirme encore sa volonté d’expulser avec les forces de l’ordre la ZAD de Notre Dame des Landes.

D’autres décisions de l’Etat viennent s’ajouter à cette ambiance délétère qui marque un désintérêt pour l’environnement et la santé humaine et sanctifie la domination de l’argent. Le 21 octobre le ministère de l’industrie a autorisé la société australienne Variscan Mines à ré-ouvrir l’ancienne mine de tungstène de Salau (Ariège), malgré la présence avérée scientifiquement d’amiante et d’arsenic. Cette ancienne mine située en plein sur les sources du Salat (affluent qui coule dans la Garonne et que les toulousains boivent dans leur robinet) a fonctionné quelques années seulement avant que le filon s’épuise.

Autre dossier celui de la carrière de Montmaurin (Haute-Garonne) ce haut lieu de l’archéologie (Vénus de Lespugue, mandibule de Montmaurin etc...) est menacé par une carrière de calcaire en plein milieu d’une ZNIEFF et de sites archéologiques non fouillés. Le 17 octobre 2016 Conseil d’Etat a validé l’autorisation d’exploiter de l’entreprise Dragages Garonnais-Giulani.

Combien d’autres futures ZAD ?