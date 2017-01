La BRECHE une émission en direct le 24 janvier 21h

Attention : les films produits par Tv Bruits - et seulement ceux-ci - sont libres de droits pour diffusion dans un cadre non commercial et si nous en sommes avisés.

Aujourd’hui en France, la scène principale de la confrontation politique et du débat d’idée est celle de la communication. Le discours politique se construit à travers des produits audiovisuels formatés, les propositions et les engagements ne sont conçus que pour satisfaire une course aveugle aux sondages, dans un but uniquement électoraliste.

Les questions de la démocratie, de la justice, des droits sociaux, de la répartition des richesses, de la nature sont pour l’instant posées de manière partielle et partiale dans les médias dominants.

Aujourd’hui, il est crucial pour la démocratie de pouvoir avoir accès à un débat politique de qualité, sans conflit d’intérêt ni point aveugle. Il est temps de libérer les débats politiques dans tous les médias.

Ouvrons La Brèche médiatique !

Parce que nous sommes ceux qui payons le prix des réponses, nous avons décidé de devenir aussi les maîtres des questions.

Signez l’appel et rejoignez-nous pour faire de la prochaine élection l’occasion d’un débat politique libéré et participatif !

Nous appelons chacun.e à se saisir de la question politique, à participer au débat et à le susciter, dans le désir de construire le monde de demain.

Nous appelons chacun.e à profiter des espaces médiatiques ouverts pour faire avancer le débat avec les hommes et femmes politiques.

Nous appelons tous les médias à prendre leur responsabilité et à réaliser et diffuser des débats politiques riches, pluralistes, et indépendants de tous les pouvoirs.

