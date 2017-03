Attention : les films produits par Tv Bruits - et seulement ceux-ci - sont libres de droits pour diffusion dans un cadre non commercial et si nous en sommes avisés.

La Breche TV #5 L’insécurité sociale

mardi 21 mars 21h

UNE EMISSION REALISEE EN DIRECT



Ah Les aléas du direct !!



MAIS comme ça marche pas tout a fait on ne streame plus sur direct.labreche.tv , mais uniquement sur directLSF.labreche.tv

Vous aurez tout ce que vous avez manqué de l’émission en replay !

mardi 21 mars à 21:00

avec

Murielle Bruyère professeur à l’Université Toulouse Jean Jaurès et membre des Économistes Atterrés

Richard Abauzit, ancien inspecteur du travail et militant syndicaliste à Solidaire

Julien Terrié CGT Santé 31

François Piquemal, porte parole de l’association DAL Toulouse31

Claude Touchefeu, parti socialiste conseillère municipale à Toulouse

Mickael Nogal, nommé représentant de En Marche à Toulouse

Cette émission sera en public ! Nous pouvons accueillir environ une trentaine de personnes sur le plateau !

La Brèche LSF

Depuis ses débuts La Brèche est aussi composée de personnes sourdes et d’interprètes en langue des signes française (LSF). L’idée n’est pas de créer une émission spécialisée, mais simplement de construire ensemble une télé qui parle à tous.

Nos émissions sont sous-titrées et interprétées en LSF (presque toutes !) afin d’être accessibles à tous. La Brèche se donne les moyens de ne plus laisser plus de 4 millions de français avec un déficit auditif au seuil de notre démocratie.

LABRECHE.TV