LA BRECHE Spéciale 2eme tour présidentielles

Attention : les films produits par Tv Bruits - et seulement ceux-ci - sont libres de droits pour diffusion dans un cadre non commercial et si nous en sommes avisés.

Ce dimanche 7 mai, si toi non plus tu ne veux pas rester tout(e) seul(e) chez toi, viens donc faire un tour du côté de La Brèche TV.

Dernière émission de la saison présidentielle en direct et en public de la Maison de Quartier de Bagatelle à partir de 19h30.

Au menu du jour, le traitement médiatique de la campagne électorale, avec des journalistes ou anciens journalistes, des jeunes du quartier, des membres de la société civile...Et dans une seconde partie, on garde espoir et on se penche sur les utopies d’aujourd’hui et de demain avec Alternatiba Toulouse, et l’économiste Geneviève Azam. Le tout autour d’un repas partagé. Et si tout se déroule comme prévu, on devrait avoir de nouveau le dessinateur Snif pour nous croquer tout ça...Alors...à dimanche ?