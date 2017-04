La Breche - 4avril #6 La Bourse ou la vie

LA BOURSE OU LA VIE ?

MARDI 4 AVRIL 2017 à 21h,

L’émission #6 de web-tv La Brèche traitera des questions d’économie et de finance.

Après un tableau de la situation : crises, analyse des rouages du capitalisme financier, enjeux des traités internationaux (Ceta, TAFTA...), nous aborderons les thèmes de l’évasion fiscale, des paradis fiscaux et leurs conséquences sur la vie des citoyens à travers l’austérité qu’imposent les financiers avec le concours des États.

Comment remettre l’économie au service du bien commun ? Quelles régulations, quelle monnaie et quelles actions collectives pour y arriver ?

Quelles propositions et actions pour remettre les banques et "la finance" au service des peuples et repondre aux enjeux enviromentaux ?

Comment se réapproprier l’économie ? Quels sont les moyens d’agir sur le cours des choses et de nos existences collectives dans un monde fini.

Avec

Carole Fabre monnaie libre et MFRB

Antoine Chardony ANVcop21

Nicolas Sersiron pour le CADTM

Murielle Bruyère, économistes atérrés

Qu’est ce que c’est La Brèche ?

La Brèche est une nouvelle émission de web-tv qui a débutée le 24 janvier 2017 et suit l’élection présidentielle. Vous pouvez accéder aux émissions antérieures sur Youtube La Brèche TV ou via le site internet www.labreche.tv , nous sommes également présents sur facebook, twitter et istagram. Sa création est à l’initiative d’un collectif citoyen toulousain formé à cette occasion pour favoriser le débat populaire au regard du processus de l’élection présidentielle.

Au cours des différentes émissions, nous abordons les questions de la démocratie, de la justice, des droits sociaux, de la répartition des richesses, de l’écologie, en cherchant à décrypter les programmes des candidats à la présidentielle pour permettre à tous de se réapproprier le débat politique. Sur La Brèche, nous sommes là pour parler vraiment de politique et pas de course au pouvoir. La discussion est ouverte à tous les bords, entre citoyens, associations, collectifs et représentants politiques un mardi soir sur deux, entre janvier et mai 2017.

Comment se déroulera cette émission ?

Quatre personnes de la société civile seront invitées et deux représentants politiques (sous reserve). Pour cette émission nous aurons des représentants des partis LR et NPA. L’émission est en direct avec un public présent sur le plateau et également sur les réseaux sociaux avec une veille sur les questions ou commentaires en live. Le tournage se fait à la Maison de Quartier de Bagatelle à Toulouse.



Pour participer à l’émission, dès maintenant ou en direct, laissez-nous un commentaire ou une vidéo, sur cet événement facebook

ou sur twitter @labrechetv.

Retrouvez le direct sur direct.labreche.tv ou sur la chaîne youtube de La Brèche www.direct.labreche.tv

http://labreche.tv/

contact@labreche.tv

La Brèche LSF

Depuis ses débuts La Brèche est aussi composée de personnes sourdes et d’interprètes en langue des signes française (LSF). L’idée n’est pas de créer une émission spécialisée, mais simplement de construire ensemble une télé qui parle à tous.

Nos émissions sont sous-titrées et interprétées en LSF (presque toutes !) afin d’être accessibles à tous. La Brèche se donne les moyens de ne plus laisser plus de 4 millions de français avec un déficit auditif au seuil de notre démocratie.