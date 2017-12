Les Bruits de la ville Emission Speciale Origines Contrôlées

dimanche 12 novembre 2017 , par dans Projections Publiques

La prochaine émission en direct et en public aura lieu pendant le Festival Origines Contrôlées !

SAMEDI 18 NOVEMBRE 17h30

sous chapiteau, Quartiers des Izards, place Micoulaud, Toulouse

Pour cette deuxième émission nous aborderons le thème de "la fabrique de l’information".

Les médias sont confrontés aux changements provoqués par l’arrivée de nouvelles technologies. Internet et les réseaux sociaux changent la manière de s’informer mais aussi permettent à tout un chacun de créer son propre média. Parallèlement la défiance des citoyens envers les journalistes jugés peu indépendants car trop proches des élites et des puissants est toujours aussi forte. Comment les habitants d’une ville d’un quartier peuvent construire leur propre image ?

Pour en discuter seront présents les membres de l’Accueil Jeune du quartier des Izards ainsi que Nadir DENDOUNE journaliste. Les reportages présenteront 3 professions originales ou parfois méconnues à Toulouse : l’éclusier du Canal du midi , l’atelier du Vélo d’occasion, la Compagnie Oktobre en résidence à Mix’Art Myrys pour la préparation d’un spectacle pendant l’événement "Théâtre près de chez vous" . A travers ces portraits de personnages et de lieux des quartiers nord de Toulouse se dessine l’image de la diversité culturelle de la ville.

L’émission "les Bruits de la ville" est un magazine télévisé d’information sur la vie sociale et culturelle dans l’agglomération toulousaine, qui inclut débat et reportages. Un ou plusieurs animateurs, présentent le sujet et conduisent une discussion entre les invités et le public présent dans la salle.

TVBruits est une télévision associative et participative qui promeut l’éducation populaire. Ce sont les jeunes participant au projet qui sont rédacteurs en chef de l’émission encadrés par les intervenants de TVBruits. Une douzaine de jeunes doivent rédiger le conducteur de l’émission, préparer les interviews, et réaliser des reportages en amont du tournage de l’émission elle même.



En partenariat avec l’Accueil Jeune des Chamois et Le TAKTIKCOLLECTIF.



Tout le programme du FESTIVAL ORIGINES CONTROLEES DU 15 au 18 nov

SAMEDI 18 NOVEMBRE

17h30 "LES BRUITS DE LA VILLE"

19h PROJECTION | Entrée libre

« Des figues en avril » documentaire de Nadir Dendoune

20h RENCONTRE Rencontre-débat | Entrée libre

Nadir Dendoune, réalisateur et journaliste indépendant auteur de « Nos rêves de pauvres »

Rosa Moussaoui, journaliste au Monde diplomatique et auteur d’ouvrages sur le passé colonial de la France. Elle a contribué en 2007 à l’ouvrage collectif « Histoire de la colonisation : justifications, falsifications et instrumentalisations », sous la direction des historiens Alain Ruscio et Sébastien Jahan, publié aux Indes Savantes. Elle est aussi co-auteure de « Qui ne connait pas Monsieur Domota », Éditions Desnel 2009.

CONCERTS

21h | Concert |

8€ en prévente – 10€ sur place

Casey – Youssef Swatt’s – Liksa

Rap français

+ DJ JUDOBOY (INTER PLATEAU ET FIN DE SOIRÉE)