Projection TVBruits Soirée Clutcho’ : à Mix’art Myrys !

Soirée Clutcho’ : à Mix’art Myrys !

Projections des reportages réalisés lors du THSF par TVBruits.

MER. 3 MAI

Mix’art Myrys

(Metro Barrière de Paris)

19h-23h

Part. libre

Open ateliers Mix’art (Pluridisciplinaire | 19h)

Asso Ara (Skate, BMX, danse hip-hop | 19h)

SOFAZ (Maloya-electro | 19h)

Vandal Records (Drum’n’bass | 20h)

Graffiti artistes portfolio Clutch

Le lieu : Mix’art Myrys

En amont du prochain festival Toulouse Hackerspace Factory, Clutch pousse la porte de l’incontournable collectif d’artistes autogéré. Pour la sortie du numéro de mai, Mix’Art Myrys ouvre ses ateliers pour découvrir les créations d’une partie de ses artistes résidents – dont le Tetalab, co-organisateur du THSF. Installations interactives, peinture, arts numériques, graff... Et ce n’est qu’un début !

La prog. : Sofaz & Vandal

Maloya + electro : pour faire court, c’est la combinaison gagnante du turbulent groupe Sofaz. Mais pour être plus précis, c’est un véritable bouillon de cultures qui vient fêter avec nous la sortie de son nouvel album, nourri des influences diverses de ses membres – jazz, créole et oriental insufflent leur énergie. Une entrée en matière chaleureuse avant de célébrer les retrouvailles avec Vandal Records, et basculer dans un univers drum’n bass explosif !

Les surprises : graff & skate

Mais tout d’abord, un mystérieux duo de graffeurs (en couv’ du Clutch de mai) s’emparera d’un des murs de Mix’Art. De son côté, l’association Ara (voir Clutch#41) installera spécialement pour cette Clutcho’ une mini-rampe de skate, complétée par un espace bmx et agrémentée de démos de danse hip-hop. Sans oublier les incontournables des Clutcho’ : bornes de jeux d’arcades, photomaton live, restauration et bar. Vous êtes chauds ?