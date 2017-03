La Breche - 7 mars - Droits humains en solde

La Breche TV # 4 Droits humains en solde

mardi 7 mars 21h

UNE EMISSION REALISEE EN DIRECT

Depuis le début des années 2000, 29 000 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée.

Que pouvons-nous faire pour empêcher ces morts ?

Sommes-nous en guerre, et pourquoi ?

Pourquoi n’y a t-il pas de couloir humanitaire ?

Comment acceuillir les réfugiés dans des conditions dignes ?

Cette émission sera en public ! Nous pouvons accueillir environ une trentaine de personnes sur le plateau !

Comme d’habitude, n’hésitez pas à prendre par au débat sur les réseaux sociaux !

Pour "Droits humains en soldes", notre quatrième émission, nous renouons avec la présence de personnalités politiques sur le plateau de la Brèche : Laurent Casbas secrétaire départemental de Debout La France 31 et Xavier Bigot Porte-Parole d’ Europe-Ecologie-Les Verts 31. Nous sommes heureux de recevoir Claire Bailly pour Amnesty International, ainsi que deux autres personnes de la société civile à découvrir mardi !

La Brèche LSF

Depuis ses débuts La Brèche est aussi composée de personnes sourdes et d’interprètes en langue des signes française (LSF). L’idée n’est pas de créer une émission spécialisée, mais simplement de construire ensemble une télé qui parle à tous.

Toutes nos émissions sont sous-titrées et interprétées en LSF afin d’être accessibles à tous. La Brèche se donne les moyens de ne plus laisser plus de 4 millions de français avec un déficit auditif au seuil de notre démocratie.

