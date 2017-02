Projection film d’atelier à la Mediathèque Grand M

Samedi 18 février à 15h, à l’auditorium de la Mediathèque Grand M, Toulouse , Metro Bellefontaine.

REGARDS SUR MON QUARTIER

L’image d’un quartier d’une grande ville c’est quoi ? Son apparence extérieure, sa réputation ? Ce qu’en dise les autres ou ce qu’en disent ses habitants ? Regards sur mon quartier est une expérience qui permet aux habitants du quartier de la Reynerie à Toulouse de réfléchir et de construire leur propre image.

Un groupe de jeunes dresse une galerie de portraits d’habitants du quartier de Bellefontaine. Comme un instantané pris sur le vif, ce film laisse la place à la parole et au dialogue entre générations.

Un premier groupe de jeune a réalisé une fiction "Les princesses de la Reynerie" et un second groupe un documentaire "Regards sur mon quartier".



Visitez le blog de l’atelier http://regardsquartier.tvbruits.org/

Deux films seront diffusés :

"Les princesses de la Reynerie" fiction 5mn30

Deux jeunes habitantes de la Reynerie... du XVIIIe siècle ... se retrouvent propulsées en 2016.

"Regards sur mon quartier" documentaire 18mn







Projet réalisé en partenariat avec la Mairie de Toulouse, EXPERIMENTATION CULTURELLE et l’ Accueil Jeune Reynerie et Bellefontaine