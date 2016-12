Libéréééééé !!!! Délivréééé !!!!

C’est bientôt noël, ce bon vieux phénomène de masse qu’a su récupérer

et nourir ce brave Walt.

Disney de son nom a bati un empire dont l’une des bases est le dessin animé de noël.

De "Blanche neige" à "La reine des neiges", les blockbusters de noël ont su

nous faire rire et pleurer, surtout quand le chasseur bute la mère à Bambi.

A TV Bruits, on a peur de rien et croyons que tout est décryptable.

Ce sera donc la Reine des neiges. On essaiera de comprendre

les choix d’animation 3D, le montage,le doublage des personnages,

bref tout ces petits détails qui font qu’un bon Disney sait

parler à chacun d’entre nous... ou pas.

Un décryptage à la sauce TV Bruits, c’est bien une tentative

de se sentir une bonne fois pour toute

Libéréééééé !!!! Délivréééé !!!!