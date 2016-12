C’était mieux "Demain"

La télévision alternative toulousaine TVBruits vous invite a un apéro-décryptage sur les médias.

Tous les dernier lundi du mois, on prend un moment pour boire un coup et réfléchir. Un court extrait, un court instant où l’on mélange les images, les sons, les mots et on redistribue. Un pas de côté médiatique collectif. Un apéro qu’on n’avait pas vu ça comme ça, un décryptage qu’on a bien fait de venir.