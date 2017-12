Action à l’Hotel Hilton Buenos Aires OMC

mardi 12 décembre 2017 , par dans VIDEOS DE TV BRUITS

Hotel Hilton Buenos Aires lundi 11 décembre

La 11eme conférence de L’OMC se déroule à l’Hotel Hilton ainsi qu’à l’Hotel Sheraton. Mais les ONG sont reléguées dans le Centre Culturel Cristina Kirchner où les délégués gouvernementaux ne mettent pas beaucoup les pieds !

Alors OWINFS a décidé de faire une petite délégation spéciale !

Our World Is Not For Sale Network

