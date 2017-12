OMC Buenos Aires 11-13dec 2017

dimanche 10 décembre 2017 , par dans VIDEOS DE TV BRUITS

TVBruits est en direct de Buenos Aires et diffuse la conférence de presse de Our World is not for Sale . Live from WTO. 11eme conference de l’OMC.

Une soixantaine de personnes ont été interdites d’accés à la conférence par le gouvernement argentin. Nous avons pu avoir notre accréditation et nous nous chargeons de la retransmission de la parole de la société civile auprès des gouvernements présents. Retrouvez nos reportages toute la semaine.

http://www.ourworldisnotforsale.org

https://www.facebook.com/TvBruits/



Banco de Argentina, pres de la conference de l’OMC au Centre Culturel Cristina Kirchner