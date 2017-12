samedi 21 octobre 2017 dans Ici et là

Festival artistique pluridisciplinaire

- Interdit au moins de 18 ans

Plus d’une centaine d’artistes engagées pour l’égalité venant des 4 coins de l’hexagone et d’Europe !

20 et 21 octobre 2017 à MIX’ART MYRYS, Toulouse

http://mixart-myrys.org/agenda/2017/octobre/femme-scandal/

Merveille de la nature ou catastrophe mouvante, le collectif Femme Scandal se forme et se transforme afin de valoriser, au travers de courants artistiques, la promotion de l’égalité des sexes en Europe. Si le festival porte un message politique fort, celui-ci est toujours amené avec amour et humour. Le projet phare de Femme Scandal est la célébration d’une sensibilité universelle, dépassant les clivages et les différences sociétales entre les genres. Ce dessein se traduit par une programmation riche et variée mettant en lumière de nombreux courants artistiques qui réfléchissent autour de cette problématique et propose une nouvelle définition du féminin.

C’est dans les locaux du collectif Mix’art Myrys à Toulouse que se tiendra la seconde édition du festival co-organisé par les collectifs Femme Scandal et Mixart Myrys. Une équipe composée de plus de 100 artistes soutient nos valeurs et s’engage à nos côtés pour créer un espace de liberté artistique et de tolérance.

De nombreuses disciplines seront présentes : théâtre, concert, djing, vjing, cirque, performance, réalisation, danse, défilé de créateurs, tatouage... Il y aura des ateliers participatifs (mécanique, accroyoga, boxe, autodéfense verbale, photographie argentique), de la diffusion presse indépendante (l’infokiosk, le magazine érotique berlingot, l’antisèche du clito, le rabastikiosk..) des conférences et pleins de surprise.

Cette année des artistes européennes travaillent aux côtés d’artistes du collectif Mix’Art durant deux semaines de résidence in situ. Avec notamment des artistes d’autres collectifs comme Femme Fracktale (Berlin) et Femme Brutal (Barcelone) faisant partie du même réseau européen.

