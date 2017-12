Mariana OTERO , l’Assemblée

mercredi 18 octobre 2017 , par dans VIDEOS DE TV BRUITS

" L’assemblée " est le nouveau documentaire de Mariana Otero qui sort en salle le 18 octobre 2017. Elle a choisi de porter son regard sur ce moment historique et inédit démarré en mars 2016 sur les places des villes françaises.

Nous avons tourné l’interview place du Capitole à l’endroit même où se tenait l’assemblée de Nuit Debout Toulouse.

"Les gens voient Nuit Debout comme un moment surtout revendicatif et festif, je voulais montrer le travail de réflexion important réalisé par l’Assemblée."

Les figures célèbres, François Ruffin, Monique Pinçon-Charlot, ou Frédérique Lordon sont présentes au début film puis s’estompent et disparaissent laissant la parole aux citoyens anonymes. "J’ai laissé la parole de Frédérique Lordon au début car cela donnait les enjeux du film : comment construire un mouvement quand il n’y a pas de chef."

Avec sa caméra elle a tourné durant 3 mois place de la République à Paris.

"Je filme souvent des collectifs. Dans la plupart de mes films je m’intéresse à ça et quelle place le collectif donne à la singularité ou ne donne pas dans certains cas, et là j’essaie de trouver la forme qui va avec."

Filmographie

2017 : L’Assemblée (Documentaire, 98’)

2013 : A ciel ouvert (Documentaire, 110’)

2010 : Entre nos mains (Documentaire, 90’)

2003 : Histoire d’un secret (Documentaire, 90’)

1997 : Cette télévision est la vôtre (documentaire, 60’)

1994 : La loi du collège (feuilleton documentaire, 6 épisodes de 28’)

1991 : Non-Lieux (75’ documentaire, co-réal A.Rojo.)