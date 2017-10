BRICODRAMA en direct

vendredi 29 septembre 2017 , par dans VIDEOS DE TV BRUITS

De la bricole et du drame c’est Bricodrama !





Rencontres régionales >> Lieux d’Artistes…

29 et 30 septembre 2017

Bricodrama réunit plusieurs collectifs d’artistes et lieux de création autour d’un programme d’expositions et de tables rondes durant les mois de septembre et octobre 2017. Plus que jamais l’existence de lieux défendant la création et la liberté d’expression est un enjeu important.



///TVBruits a diffusé en direct sur le web les rencontres régionales autour de la "Bricologie"///

/// LE REPLAY des tables rondes du vendredi et du samedi sera disponible très vite chapitré et découpé ! A suivre sur TVBruits.org !

En attendant voici quelques extraits///

Samedi 30 Septembre

1ere partie : Tentative de définition de la "bricologie" par Thomas Golsenne :

Vendredi 29 septembre :

Le programme :

Vendredi 29, début des rencontres l’après-midi à Mix’Art Myrys avec les premières tables rondes autour de la « Bricologie » et de ces lieux atypiques participant de l’écosystème Arts Contemporains régional voire au-delà.

Samedi 30, dans la journée reprise des temps de paroles autour des réseaux à l’échelle locale/nationale et mise à l’épreuve des politiques publiques sur le champ, notamment à l’échelle régionale.

Programme détaillé des tables rondes lors de ces rencontres

Vendredi 29 septembre de 13h30 à 18h à Mix’Art Myrys

→ 13h30 : Accueil du public

→ De 14h à 16h : table ronde >> Lieux d’artistes.

« Lieux intermédiaires et indépendants, collectifs autogérés, artist run space, …, leur rôle aussi singulier qu’incontournable dans l’éco-système des Arts Visuels/Arts Contemporains. Économie, survie, ou… »

Invités [sous réserves] : l’ensemble des lieux agissants et présents…

→ De 16h à 18h : table ronde >> Quels réseaux pour les artistes en France ?

« Aux côtés des réseaux et organisations professionnelles plus institués se développent de nouveaux regroupements. Motivation et pertinence. »

Invité·e·s [sous réserves] : Clémence Agnez (Glassbox, Artist-Run-Spaces, Paris), Vincent Prieur (Curry Vavart, De Visu, Paris), Jules Desgoutte (Co-coordinateur de Art-Factories/Autre-pArts)…

Samedi 30 septembre de 13h30 à 18h à Mix’Art Myrys

→ 13h30 : Accueil du public

→ De 14h à 16h : table ronde >> La Bricologie qu’est-ce que c’est ?

« Tentative de définition partagée. La Bricologie, un mouvement artistique possiblement constitutif d’une Histoire de l’Art et/ou la simple expression d’une époque en crise. Processus, contexte. »

Invité·e·s [sous réserves] : Thomas Golsenne – professeur à la Villa Arson « inventeur » de la Bricologie, David Evrard – artiste professeur à l’Erg à Bruxelles et animateur d’AFter Howl atelier de sculpture vivant et les Artistes invité·e·s agissant·e·s…

→ De 16h à 18h : table ronde >> Politique(s) publique(s).

« À l’heure des schémas d’orientation et de développement des Arts visuels qui se mettent en place sur les différentes régions, quelle réalité pour l’Occitanie… et les lieux d’Artistes. »

Invité·e·s [sous réserves] : Martine Michard (réseau Air de Midi), Blaise Mercier (directeur de Pola, Bordeaux)…

à partir de 18h30 Soirée festive

Le projet est porté par

