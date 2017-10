Le café de l’ESU mercredi

mardi 29 août 2017 , par dans VIDEOS DE TV BRUITS

TVBruits a présenté une émission quotidienne en direct lors de l’ Université d’été d’ATTAC du 23 au 27 août 2017. Ce rassemblement était mis sous le signe de l’ouverture internationale avec l’invitation de nombreux participants européens à travers l’Université européenne des mouvements sociaux (ESU).

mercredi 23 aout

Aurélie Trouvé, Porte parole d’ATTAC

"On est dans une situation où arrivent au pouvoir des responsables politiques qui sont à l’opposé de nos valeurs en tant que mouvements sociaux. Résistons aux politiques très graves d’austérité budgétaire, aux politiques xénophobes et à la destruction de l’environnement, et en en même temps proposons des alternatives et construisons des mobilisations pour les combats qui vont s’engager."

Susan George écrivaine, présidente d’honneur ATTAC

Edwy Plenel, journaliste, Mediapart