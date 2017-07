Il y a 50ans Emmaus Palestine

à 15h30 Emission en direct sur TVBRUITS.ORG depuis LESCAR et en duplex avec la télévision Palestinienne à Ramalah.



2017 marque le 50ème anniversaire de la Guerre des Six Jours, et la destruction des 3 villages de la vallée de Latroun : Emmaüs (Emwas), Beit Nouba et Yalo, dont les 10 000 habitants sont jetés sur les routes.

L’Association Emwas Palestine, la ville de Lescar, la ville de Billère, l’Association France Palestine Solidarité et le Village Emmaüs Lescar-Pau vous invitent à une journée de commémoration le 1er juillet prochain.

Le 6 juin 1967, c’est la Guerre des Six Jours. Pas moins de 500 000 palestiniens sont forcés à l’exil, abandonnant leur maison et leur terre. Depuis ils demandent sans discontinuer le Droit au Retour. L’inauguration de la Maison Palestinienne au sein du Village Emmaüs Lescar-Pau le 1er juillet 2017 est une marque forte du soutien au Droit au Retour des Réfugiés chassés de chez eux.

De nombreuses personnalités sont invitées, prises de paroles et échanges en direct avec la Palestine sont au programme.