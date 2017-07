Conférence THSF 2017

BERNARD FRIOT (Sociologue, économiste, membre de Réseau salariat)

Conférence Gesticulée : À quoi je dis oui ou comment retrouver la dynamique de notre histoire populaire

mardi 20 juin 2017, par

Attention : les films produits par Tv Bruits - et seulement ceux-ci - sont libres de droits pour diffusion dans un cadre non commercial et si nous en sommes avisés.