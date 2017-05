Voir en ligne : http://lesstorygraphes.com/

MARDI 16 MAI 18H30

Harrycow espace de co-working, 13 rue ste Ursule, Toulouse

Conférence diffusée en live sur la chaîne de Storycode par TV Bruits.

Et oui, ça nous intéresse aussi ces nouvelles formes d’écriture à forte composante audiovisuelle et ce qu’elles ont de nouveau à apporter pour raconter la vie, les réalités sociales et politiques, pas forcément plus belles et pas virtuelles...

La conférence Storycode Toulouse #01 tentera de répondre à LA question qui nous anime tous :

Les nouveaux médias nous permettent-ils de raconter de plus belles histoires ?

Nous nous appuierons sur les projets concrets de nos quatre invités pour alimenter notre discussion :

Voyelle Acker, ex-directrice adjointe des Nouvelles Écritures de France Télévisions et, aujourd’hui, formatrice de méthodologie de projets digitaux

Camille Duvelleroy, scénariste et réalisatrice interactive de « La grande histoire d’un petit trait »

Amaury La Burthe, co-producteur de l’œuvre de réalité virtuelle (VR) « Notes on blindness »

Sandrine Mercier, co-directrice de Véo Prod et réalisatrice du webdoc Les Indignés.

Que pensent-ils de notre définition des nouveaux médias ?

Quelle place prend l’écriture interactive dans leur projet ?

Quelles collaborations ont-ils mises en place entre les auteurs “classiques” et les auteurs interactif ? Ou quelle méthodologie ont-ils élaborée pour écrire collectivement ?

Quel effet et quelle implication ces nouvelles écritures créent sur leurs spectateurs ?

Comment leurs oeuvres complètent-elles ou se différencient-elles des autres projets traitant le même sujet ?

Qu’apportent les nouvelles technologies à leur création narrative ?

En bref : Les nouveaux médias leur permettent-ils de raconter de plus belles histoires ?

Après le débat, vous pourrez prolonger votre réflexion autour d’un verre, en expérimentant les différentes oeuvres dont nous aurons parlé et bien d’autres encore.

Venez nombreux !

