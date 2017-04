Apéro Décryptage TV Bruits, lundi 24 avril, 19h

La télévision alternative toulousaine TV Bruits vous invite a un apéro-décryptage sur les médias.

Tous les dernier lundi du mois, on prend un moment pour boire un coup et réfléchir. Un court extrait, un court instant où l’on mélange les images, les sons, les mots et on redistribue. Un pas de côté médiatique collectif. Un apéro qu’on n’avait pas vu ça comme ça, un décryptage qu’on a bien fait de venir.

Ce lundi :

Investigation, télévision : compatible ?

L’équipe efficace de Cash Investigation mené par Élise Lucet et surtout Paul Morera et Jean Pierre Caillet, a investi l’agonisant "Envoyé Spécial" sur France 2 . Bonne ou mauvaise nouvelle ? A travers un décryptage de cette émission, nous essaierons de savoir jusqu’où l’investigation est possible dans les médias dit traditionnel.