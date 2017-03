Attention : les films produits par Tv Bruits - et seulement ceux-ci - sont libres de droits pour diffusion dans un cadre non commercial et si nous en sommes avisés.

Entraînez vous à chanter "Sucette (médiatique)" (filmée à L’émission 5 de la Brechet.tv), grâce aux sous titres de la video !!! Vous serez au top pour la chanter vendredi ;)



Les élections ne vous font pas rire ?

Venez vous marrer un peu !

Et si Rire, c’était résister aussi au marasme ambiant ?

Vendredi 31 mars de 19 à 22h à La chapelle (Toulouse)

CABARET DE SOUTIEN au festival Débattons dans les rues

Goguettes, Grand Messe de la Très Sainte Election et plein d’autres

surprises !!!

Toutes les infos sur le site : http://www.debattonsdanslesrues-toulouse.org/

UN CABARET POLITIQUE : kesako ?

C’est un outil d’expression libre, porté par des personnes, pour dire, jouer et exprimer corporellement des points de vue politiques, sociétaux et/ou économiques.

On vous invite à prendre la parole, à venir raconter vos histoires de vie par rapport à un thème choisi qui sera... Les élections présidentielles !

Y’ aura aussi des animations : lectures, projections, chansons (goguettes satiriques) mais aussi débat mouvant, des jeux ironiques (élection du président langue de bois) , criage de comptoir, décryptage de clip de campagne electorale...et en exclu, le beta test de nos nouvelles conneries.

L’entrée est à Prix libre, et y’aura à boire et à manger (à petits prix )

- - - - - - — — - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - - - - - -

Débattons Dans Les Rues : c’est quoi ?

C’est un festival expérimental d’éducation populaire désobéissant, festif, itinérant, et pis avec de l’humour aussi.

Expérimental parce qu’on teste de nouvelles formes d’actions et qu’on en invente sur le tas.

D’éducation populaire car on interpelle, on questionne, on débat, on met le doigt sur des sujets de société de façon ludique,humoristique et poétique.

Désobéissant parce qu’on passe à l’acte sans demander l’autorisation comme une Messe de la Très Sainte Élection, chanter de Goguettes, faire des criées publiques, des porteurs de parole, une disco soupe, un bal trad sauvage...

Festif parce qu’on a pas envie de céder à la morosité ambiante : "Résister c’est créer, créer c’est résister"

Cette année la thématique principale c’est les élections, la démocratie, la représentativité, mais pas pas !

C’est qui ?

C’est organisé par un peu tous ceux et celles qui en ont envie, dans une joyeuse ambiance d’autogestion. Voir les dates de réunion de préparation sur Démosphère ou sur notre site internet.

Ça s’adresse à tout le monde puisque tout ça se passe dans la rue, le dernier endroit où on peut encore rencontrer des gens différents de soi. Et du coup, on vous invite tous et toutes à venir participer au festival, dans la joie et la bonne humeur.

C’est quand ?

Du 10 au 23 avril 2017, un peu partout dans les rues de Toulouse.