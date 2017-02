LA BRECHE TV #2 teaser

Attention : les films produits par Tv Bruits - et seulement ceux-ci - sont libres de droits pour diffusion dans un cadre non commercial et si nous en sommes avisés.

Prochaine émission de La Brèche TV​ : #2 l’état d’urgence écologique.

On se retrouve le mardi 7 février à 21h pour faire le point sur les actes politiques et les promesses électorales, avec des invités politiques et de la société civile. Vous pouvez réagir, poser des questions par les réseaux sociaux dès maintenant et en direct le 7 février !

réalisé par Yaëlle.