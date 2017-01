LA BRECHETV

La première émission de la Brèche sera diffusée en direct le mardi 24 janvier à 21h. Réalisé par TV Bruits.

Cette première émission se fera sans représentants politiques, mais avec des gens de la vie civile engagés pour construire une société plus juste.

Ce sera l’occasion de faire le point sur ce début de campagne. Mais aussi et surtout sur l’état démocratique du pays, et les alternatives possibles.

Accessibilité aux sourds et malentendants avec TVBruits LSF, SENS DESSUS DESSOUS.

Les chroniques de Pauline et Walles.

La première émission sera entièrement sous-titrée et traduite en langue des signes, en différé, puis en direct pour les emissions suivantes.

#1 Que peut-on (encore) attendre de cette élection ?

mardi 24 janvier à 21:00 - 22:30

Débat retransmis en direct sur Labreche.tv et TVBruits.org

Avec

Aurée citoyenne anonyme, qui est un petit maillon de la grande chaîne des Nuit Debout de Toulouse et d’Ariège

Salah Amokrane,

Militant des quartiers populaires depuis de nombreuses années, il cherche à révéler et valoriser une histoire politique, sociale, culturelle des quartiers et de l’immigration.

Tête de liste des Motivé.e.s en 2001, il a été conseiller municipal à la mairie de Toulouse. Il est aujourd’hui coordinateur du Tactikollectif.

Usul (Usulmaster)

Usul est connu pour ses talents de chroniqueur et vidéaste dans un but d’éducation populaire.

Charlotte Marchandise-Franquet, porteuse d’une candidature collective pour le mouvement LaPrimaire.org aux élections présidentielles.

Une candidature singulière puisqu’elle a fait participer plus de 100 000 citoyens pour la sélection d’un.e candidat.e en 2017, au moyen d’un vote par mention.

Eric Lowen philosophe

Cette première émission se fera sans représentants politiques, mais avec des gens de la vie civile engagés pour construire une société plus juste.

Ce sera l’occasion de faire le point sur ce début de campagne. Mais aussi et surtout sur l’état démocratique du pays, et les alternatives possibles.

Pour participer à l’émission, laissez-nous un commentaire ou une vidéo, sur l’événement facebook de l’émission, ou sur twitter @labrechetv.