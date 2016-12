Conférence-débat : "Le travail à l’heure des plateformes numériques : Digital labor, luttes et régulation"

L’Université Populaire de Toulouse en partenariat avec ComUniTIC a invité Antonio A.Casilli le Mercredi 12 octobre à 20H30 à la Bourse du Travail, place Saint Sernin, Toulouse.

Cette soirée débat s’inscrit dans le cycle "Critique du numérique".

"Déplorablement ignoré lors de la rédaction de la loi El Khomri, le rapport 2016 du Conseil National du Numérique sur les nouvelles trajectoires du travail avait le mérite de préconiser la reconnaissance des droits des travailleurs basée sur une double prise de conscience : d’une part de la transformation progressive des entreprises en "plateformes"), de l’autre de la dévalorisation de l’emploi au profit d’une sorte de tâcheronnisation numérique qui transforme tout utilisateur d’internet en travailleur implicite des GAFA (le "digital labor"). Comprendre l’importance croissante de l’"activité laborieuse implicite" des usagers de ces plateformes nous permettra aussi de comprendre comment elle est captée et monétisée par des entreprises si disparates qu’Uber, Facebook, AXA ou SNCF. Face à cette nouvelle exploitation une saison de luttes s’annonce : multiplication des recours collectifs, montée du coopérativisme des platesformes, naissance d’un syndicalisme en réseau. Et le rôle des Etats en tant que régulateurs des plateformes se montre de plus en plus nécessaire, surtout à travers la mise en place d’une fiscalité répondant aux enjeux du numérique. »



Antonio A.Casilli est maître de conférences à ParisTech et chercheur associé à l’EHESS. Ses recherches portent principalement sur les libertés fondamentales à l’heure du numérique : vie privée, travail, liberté d’expression, santé. Parmi ses derniers ouvrages : "Le phénomène pro-ana" (Presses des Mines, 2016 ; avec P. Tubaro) ; "Qu’est-ce que le digital labor ?" (INA Editions, 2015 ; avec D. Cardon) ; "Against the Hypothesis of the End of Privacy" (Springer, 2014 ; avec P. Tubaro & Y. Sarabi) ; Les liaisons numériques (Seuil, 2010).

Partie 2 : https://player.vimeo.com/video/192629218

Captation : Jean-No

Montage : Pdb