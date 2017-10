dimanche 24 septembre 2017 , par dans VIDEOS DE TV BRUITS

Les Bruits d’Alternatiba, émission en direct : c’est un vrai marathon de l’info que l’on vous propose de suivre samedi 23 et dimanche 24 septembre depuis le village d’Alternatiba Toulouse à partir de 13h

Rendez-vous à la prairie des filtres ou bien sur la toile !

LES BRUITS D’ALTERNATIBA DIMANCHE 24 SEPTEMBRE :

LES BRUITS D’ALTERNATIBA SAMEDI 23 SEPTEMBRE :

Au programme :

14:00 – 14:10

Ouverture du plateau et présentation d’Alternatiba Toulouse 2017

14:15 – 14:45

L’engagement : les initiatives citoyennes, le défi des alterna

tives – table ronde et débat

15:00 – 15:45

Transports en commun ? table ronde

16:00 – 16:45

Éducation aux médias – table ronde

17:00 – 17:15

Les dessous de l’alimentation Bio – table ronde

17:20 – 17:35

Toulouse en Transition : Comment s’engager pour le climat ?

17:40 – 17:55

Vélo et développement européen – table ronde

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

13:00 – 13:10

Interview de La Fovida

13:15 – 13:45

La transversalité

14:00 – 14:15

Les leviers de la transition – table ronde et débat

14:20 – 14:35

La monnaie libre

14:40 – 14:55

Les différentes formes de vote

15:00 – 15-15

Jamais seul de Marc-André Selosse

15:20 – 15:35

Reportage sur le village Habitat & Co

15:40 – 15:55

Accouchement à domicile, ADAD sages femmes

Nos services sont-ils à vendre ? Des alternatives qui résistent avec RIPESS Europe

16:00 – 17:00

Émission de clôture d’Alternatiba 2017, retour sur les deux

jours