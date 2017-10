TV Bruits en direct du Centre d’animation des Chamois

samedi 9 septembre 2017 , par dans VIDEOS DE TV BRUITS

EMISSION PILOTE "LES BRUITS DE LA VILLE"

en direct du quartier des Izards.

Les Bruits de la Ville, première émission en direct samedi 9 septembre à 15h au Centre Culturel des Chamois à Toulouse. Réalisé par un comité de rédaction incluant notre équipe avec des citoyens et des associations locales, vous retrouverez ce moment d’expression au sein des quartiers populaires toute l’année sur TVBruits.org

La Fabrique Solidaire des Minimes

Maison des Chômeurs et des citoyens solidaires de Toulouse

La Fabrique Solidaire des Minimes est l’une des quatre « Maisons des Chômeurs et des Citoyens Solidaires » de Toulouse, c’est un lieu ouvert à tout public. C’est un lieu d’accueil, convivial, d’information, d’accompagnement et d’orientation dans les domaines de l’accès aux droits, des médiations, du soutien psychologique et de l’insertion sociale et professionnelle.

C’est aussi un lieu d’engagement citoyen, d’élaboration de projets personnels, collectifs et de territoire avec les habitant-es.

FACE Grand Toulouse

FACE Grand Toulouse (club des entreprises engagées pour l’emploi et la diversité) a pour but de favoriser la responsabilité sociale des entreprises, d’accompagner les élèves à l’école pour mieux appréhender le monde de l’entreprise, d’accompagner les personnes vers et dans l’emploi, de contribuer aux développement des territoires avec les acteurs locaux et de développer une action de médiation sociale en collaboration avec les entreprises

CPIE Terre Toulousaine - Reflets

Reflets est une association d’éducation à l’environnement et au développement durable, implantée à Toulouse depuis 2001. L’objectif de cette association est d’aborder globalement les thèmes environnementaux, afin de permettre à chacun d’entamer une réflexion et de construire son propre savoir.

Association Caravole

Crée en 2004 à Chalon sur Saône, cette association a pour but de favoriser une émulation artistique et sociale autour de l’art clownesque. Ainsi, elle développe des projets de formation en milieux scolaires, au conservatoire de musique et pour les publics en réinsertion professionnelle. Son second objectif est de promouvoir cet art par la création de spectacles et d’animations.

Les jeunes de l’accueil jeunes Izards

Un groupe de jeunes ont participé toute la journée à la mise en place te au tournage des émissions avec nous. A la fin de la journée Willo et Mohammed sont venus nous présenter l’accueil jeune avec Jamel (un des animateurs)