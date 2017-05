Fermeture du College de la Reynerie

Parents, enseignants et habitants du quartier de la Reynerie à Toulouse luttent contre la fermeture du Collège Badiou et la dispersion des élèves vers d’autres établissements de la ville.



COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’ASSEMBLÉE PARENTS-ENSEIGNANTS-HABITANTS

À PROPOS DE LA RENTRÉE 2017 AU COLLÈGE BADIOU A LA REYNERIE

A la Reynerie, la situation est bloquée : un nombre significatif de parents de CM2

affirment leur volonté d’inscrire leurs enfants en 6° au collège du quartier, Raymond

Badiou à la rentrée 2017 et refusent catégoriquement le collège désigné par le Conseil

Départemental ; ils ont rempli les dossiers d’inscription dans ce sens, en indiquant

« Badiou » comme collège de secteur.

Peu nous importent les rumeurs propagées par le Conseil Départemental et

distillées dans la presse à propos d’une éventuelle ouverture d’un collège proche du

quartier à l’horizon 2022. Nous, nous parlons de septembre 17.

Nous parlons d’un collège qui existe, nous parlons d’enfants qui y étudient, et que

leurs frères et soeurs veulent rejoindre, nous parlons du droit des parents et des

habitants du quartier à avoir un collège de proximité, nous parlons du droit des enfants

étudier dans un environnement familier et sécurisant, du droit des parents à s’investir

dans leur scolarité.

Nous parlons d’élèves actuellement scolarisés du CP au CM2, qui seront interdits

d’étudier dans leur collège de proximité, 5 ans minimum sans établissement secondaire

au Mirail, plus de 20 000 habitans !

Si le Conseil départemental veut construire un autre collège, très bien, mais qu’il le

fasse ici comme il le fait ailleurs : en construisant d’abord, en détruisant ensuite !

Nous le répétons : les enfants du Mirail ne sont pas des cobayes. Nous en

avons assez que nos enfants fassent les frais des expérimentations du Conseil

départemental. Il se lance dans ce projet alors même que nous n’avons aucun bilan des

expérimentations précédentes, et notamment du « busing ». Et cela dans une période

électorale particulièrement incertaine, dans l’ignorance de ce que sera la politique

éducative du prochain gouvernement, sans la moindre garantie que les promesses

faites aujourd’hui et qui ne sont déjà pas tenues seront respectées demain par ceux qui

ne les ont pas faites !

Il est d’ailleurs à signaler que nous n’avons reçu aucune réponse de la part du Préfet

que nous avions sollicité pour qu’il désigne un médiateur neutre afin de dénouer la

situation : nous allons le re-solliciter prochainement.

Nous nous battons pour les enfants, et nous ne baisserons pas les bras. Dans les jours

et les semaines qui viennent, nous poursuivrons nos actions, et prendrons de nouvelles

initiatives pour gagner le maintien de la 6° à Badiou en septembre 17, avec les moyens

REP + correspondants. Un rassemblement s’organise pour le vendredi 19 mai.

Nous restons à votre disposition pour toute demande d’entretien.

