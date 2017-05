"L’islamophobie, ce racisme respectable"

Attention : les films produits par Tv Bruits - et seulement ceux-ci - sont libres de droits pour diffusion dans un cadre non commercial et si nous en sommes avisés.

Islamophobie from Tv Bruits on Vimeo.

Cette réflexion publique prend un sens particulièrement aigu actuellement et depuis trop longtemps. L’instrumentalisation des peurs, la désinformation et la manipulation permettent le maintien d’un d’état d’urgence liberticide et fascisant. Il n’y a plus de verni démocrate, la mascarade ne tient plus et le divisé pour mieux régner n’a jamais été aussi apparent.

Mais, chaque jour, toujours un peu plus, précarité et solidarité, nous unissent !

TV Bruits à la réalisation avec Pénélope du Labo Décolonial.

Merci à toute l’équipe pour cette proposition et votre accueil.

www.labodecolonial.wordpress.com