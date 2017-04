France Télévision et la police vont en manif

A l’occasion de notre partenariat avec l’observatoire des violences policières, nous nous poserons la question du travail des liens entre les journalistes du journal télévisé de France 2 et de la police. Nous décrypterons un reportage ou une équipe de la rédaction ce fait interpellé en pleine interview de deux "casseurs". Une bonne occasion de comprendre les conséquences de la prise de pouvoir du service "Faits divers" au détriment du service politique au sein de cette rédaction.

Plus d’infos et de comment on y va, sur le site du Bazar au Bazacle :

http://avanti.bazaraubazacle.org/