KINO du Bazar au Bazacle

29, 30 avril 1er Mai

Bazar au Bazacle, Parc des sports du Bazacle à Toulouse

Kino c’est quoi ?

Plusieurs personnes, amateurs, passionnés, novices ou professionnels de l’image, se réunissent, écrivent et réalisent un court métrage en un délais court.

Retrouvez nos vidéos des précédents kinos sur le site avec le mot clé Kino !

Le prochain KINO/24h Creation aura lieu le 29, 30 avril et 1er mai ! Et la diffusion se fera durant le festival.

On vous en reparlera, restez connectés sur TVBruits.org pour y participer !