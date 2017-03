Mine de SALAU ARIEGE Conférence de presse CLICS

L’association Stop Mines Salau organise une conférence de presse mercredi 22 mars à 16h à Foix, salle Jean Jaures Mairie.

La préfète de l’Ariège a créé une Commission Locale d’Information, de Concertation et de Suivi des projets et travaux relatifs au permis exclusif de recherches minières à Couflens.

Ce genre de commission on l’a vu trop souvent rend quasi systématiquement un avis favorable aux projets controversés. Ici il est question d’amiante. Mais pourquoi réunir une nouvelle commission puisqu’il existe déjà de nombreux rapports qui attestent de la présence d’amiante (actinolite) dans ce massif. Rien ne garantit l’indépendance des bureaux d’études car il devront travailler avec l’entrepreneur Variscan Mines. Et déjà un conflit d’intéret est apparu avec l’étude précédente sur l’impact de la mine et des terrils anciens faite par Geoderis, organisme anciennement dirigé par Jack Testar le directeur de Variscan Mines lui-même.

Mercredi 22 mars première réunion de la CLICS à la Préfecture de FOIX à 17h30.

Projection du documentaire Mine de rien qui retrace le contexte de cette réouverture d’une ancienne mine de tungstène et révèle les mensonges répétés d’industriels peu scrupuleux.

mardi 21 mars à19h30 à La Chapelle, 36 rue Danielle Casanova

samedi 25 mars 14h Maison de l’environnement 2 rue de Valenciennes, Toulouse FNE Midi Pyrénées

300 personnes manifestaient à ST GIRONS le samedi18 février 2017 après la publication au journal officiel de l’obtention du PERM par Variscan Mines.







La Mine de tungstène de Salau est au coeur du nouveau Parc Naturel Régional des Pyrénées ariégeoises et qu’en dit la direction ? Ils s’en foutent. C’est pas grave si on pollue les sources du Salat.