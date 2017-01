La télévision alternative toulousaine TVBruits vous invite a un apéro-décryptage sur les médias.

Tous les dernier lundi du mois, on prend un moment pour boire un coup et réfléchir. Un court extrait, un court instant où l’on mélange les images, les sons, les mots et on redistribue. Un pas de côté médiatique collectif. Un apéro qu’on n’avait pas vu ça comme ça, un décryptage qu’on a bien fait de venir.

En partenariat avec Génération Pixel.

Ce lundi : Bad boys, bad boys whatcha gonna do ?

Et ben oui, mauvais garçon, qu’est ce que tu fait dans ton canapé à jouer à GTA. Tu veux de la sensation forte ? Tu veux faire des cascades avec des voitures volées ? Tu veux écrasés des piéton-nes innocent-es ? Tu veux faire la loi dans ton quartier ?

Grand Theft Auto. Peut-être que lundi prochain on aura des grands voleurs de voitures qui pourrons nous en parler.

Nous, joueur-euses et non joueur-euses, participant-es à ce décryptage, on en parlera. Mieux que ça, on décryptera des extraits de la dernière version. Avec l’équipe de Génération Pixel, nous avons joué... préparé ces extraits pour mieux comprendre les mécaniques du jeux et toutes les questions qu’il suscite. Génération Pixel ? c’est un festival intelligent sur le jeux vidéo qui aura lieu le 24 et 25 février prochain aux Chamois. On y refera ce décryptage avec tous ce que vous nous aurez apporter.